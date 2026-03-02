Перник ще се поклони пред героите за Свободата на България

Община Перник и Общински комплекс Дворец на културата канят перничани и гостите на града заедно да отбележим Националния празник на България.

„На 3 март от 11:00 ч. пред Двореца на културата ще започнем с музика, която носи България в сърцето си.

Ще издигнем националния флаг и заедно ще запеем химна – в изпълнение на пернишките оркестри, които придават тържественост на всеки празник.

Празничната програма ще ни поведе през възрожденския дух, съхранен в българската музика, и ще оживее в ритъма и багрите на фолклора.

На сцената ще излязат обичани пернишки изпълнители – талантливи музиканти, певци и танцьори, които превръщат този ден в истинско общоградско преживяване.

Нека заедно сведем глава в знак на признателност към героите на свободата и да покажем, че българският дух е жив – тук, в нашия град.“ – споделят организаторите