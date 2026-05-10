Перник ще събере музика, изкуство и младежка енергия в едно

След дългогодишна пауза фестивалът „РестАрт“ се завръща в Перник с ново издание и силно послание – „Нашата история, нашето време“. На 30 и 31 май 2026 г. пространствата около Двореца на културата, Минната дирекция и Градския парк ще се превърнат в сцена на музика, изкуство, творчество и градска култура.

Тази година фестивалът поставя акцент върху връзката между богатото индустриално и архитектурно наследство на Перник и новата енергия на младите хора, които днес променят облика на града. Неслучайно Перник е сред финалистите за Европейска младежка столица 2029 – признание за активната младежка общност и културния живот, който се развива все по-ярко през последните години.

Програмата на „РестАрт“ ще предложи разнообразни събития за всички възрасти. Посетителите ще могат да се включат в архитектурни разходки из Минната дирекция, Историческия и Минния музей, да разгледат арт базар с творци и ръчно изработени изделия, да се насладят на кино под звездите и на специална Младежка зона, организирана съвместно с Международния младежки център – Перник.

Сред акцентите в програмата ще бъде и големият концерт на Роби и Пламена, както и „Игри на 90-те“ – зона със спортни активности и любими игри от детството, които ще върнат фестивалния дух и усещането за споделено време навън.

Организаторите обещават още изложби, творчески работилници, музика, срещи с артисти и уютни пространства за почивка и забавление в центъра на града.

„РестАрт“ не е просто фестивал, а покана да погледнем към Перник по нов начин – като град с история, която вдъхновява, и бъдеще, което се създава тук и сега.