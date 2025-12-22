Перничанин заподозрян в палеж на автомобили

27-годишен перничанин е задържан във връзка с палеж на два автомобила в Перник. Около два часа след полунощ в петък е получен сигнал за два горящи леки автомобила марка „Волво“, паркирани в квартал „Могиличе“ и собственост на 40-годишна жена.

Екипи на РСПБЗН – Перник са локализирали и потушили пламъците, като са нанесени материални щети основно в предната част на автомобилите.

Служители на Първо РУ са извършили оглед на местопроизшествието и са предприели оперативно-издирвателни действия. В хода на работата е задържан 27-годишен мъж, чиято съпричастност към деянието е в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Любомира Пелова