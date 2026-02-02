Перничанин разби вратата на жилището на жена, с която живеел

48-годишен перничанин е задържан за унищожаване и повреждане на домашно имущество.

Инцидентът е станал на 31 януари през нощта, когато в пернишкия кв. „Твърди ливади“ се чул силен шум от блъскане и чукане по вратата на апартамент, собственост на 40-годишна жена.

Мъжът разбил вратата на жилището и вътре изпочупил мебели, посуда и други вещи. Установено е, че двамата с жената са имали връзка.

Причините за случилото се са в процес на установяване. Образувано е бързо производство по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс и работата продължава под ръководството на прокуратурата.