Перничанин самокатастрофира, загина след удар в паркирана кола

46-годишен шофьор загина при катастрофа в Перник, след като се е ударил в паркиран автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 10:30 ч. на 13 декември на ул „Освобождение“.

Мъжът, който е от Перник, е самокатастрофирал, удряйки се в паркирано моторно превозно средство малко преди кръстовището с ул. „Юрий Гагарин“.

На място са пристигнали екипи на полицията и спешна медицинска помощ, които са констатирали смъртта на водача. Тялото е транспортирано в Съдебна медицина за извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство, изясняват се причините за инцидента.

Един човек е загинал, а 13 са ранени при 13 катастрофи през изминалото денонощие, е съобщено на сайта на Министерството на вътрешните работи.

В София са станали две тежки и 14 леки пътнотранспортни произшествия. Ранени са двама души.

От началото на месеца МВР регистрира 225 катастрофи, при които са загинали 24 души, а 273-ма са пострадали.

От началото на годината са станали 6368 катастрофи с 438 загинали и 7921 ранени.