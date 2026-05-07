Перничани го закъсаха! Спираш в аварийната – 526 евро глоба и без книжка

Семейство е отнесло голяма глоба заради кратко спиране в аварийната лента на АМ „Тракия“. Престоят станал, след като тяхното малко дете заявило спешна физиологична нужда. Бащата отбил и спрял в аварийната лента, а майката помогнала на двегодишното дете, предаде NOVA.

Точно в този момент автомобилът е бил в обсега на тол камера. Резултатът е 526 евро глоба и 3 месеца без книжка за водача. Законът е категоричен в кои случаи е разрешено спирането в аварийна лента, но според юристи има разумни аргументи за обжалване на тежкото наказание.

„Случаят е от миналата година октомври, като ни се обадиха през февруари тази година. Казаха ни, че сме направили това нарушение, казаха да отидем до полицията в Перник, оттам да отидем до полицията в Ихтиман и след това получихме наказателното постановление. До колкото разбрахме, ако не ни връчат акта, ще бъдат санкционирани. Приложиха нашето възражение, но въпреки това то не беше уважено и се наложи да си търсим правата в съда”, коментира Крайчев, който е отбил и спрял в аварийната лента.

„За мен е абсурдно да нямаме възможност да използваме аварийната лента за такива случаи, които могат да се наложат на всеки човек”, казва майката, която добави, че има още много подобни случаи на пострадали хора от Перник и страната.

„Обадиха ми се от полицията в Перник, тъй като автомобилът се води на мое име. В двуседмичен срок трябваше са се явим, а от там ни препратиха в Ихтиман, където можеше да не връчват акта след като обасним за случая“, разкавма още перничанката.

Според адвокат Силвия Петкова в конкретния случай съдът би могъл да не наложи наказание на водача. „Има една разпоредба в закона за административните нарушения и наказания, която разглежда така наречените маловажни случаи на административно нарушение. Съдът ще трябва да прецени в конкретната ситуация дали има някакво отклонение от обичайния случай на такъв тип административно нарушение. В конкретния случай смятам, че има такова отклонение и съдът би могъл да приложи тази разпоредба, като не наложи наказание на водача.

В този случай не са настъпили никакви общественоопасни последици. Нещо повече – потенциални общественоопасни последици са предотвратени, защото, докато малкото дете има конкретна физиологична необходимост, то може да разсейва водача, да пречи на самото движение на автомобила и това може да създаде сериозна предпоставка за пътнотранспортно произшествие. Всички тези обстоятелства трябва да бъдат отчетени”, коментира адвокат Петкова.