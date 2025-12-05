Перничани предпочитат живия шаран за Никулден

Пресният шаран е най-предпочитаната риба в Перник за Никулден, твърдят търговци. Асортиментът е разнообразен, като наред с живата риба се предлагат охладени и замразени продукти.

В ход са засилени проверки на търговските обекти по повод празника. Те са съвместни на Агенцията по безопасност на храните и Агенцията по рибарство и аквакултури.

Проверките започнаха от 1-ви и ще продължат до 6-ти декември, включително. Резултатите от тях ще бъдат обобщени след приключването им, но към момента няма констатирани нарушения, каза д-р Елена Цанова – гл. инспектор в местното представителство на агенцията по храните.

Следи се за законността на обектите, за наличието на съпроводителни документи на рибата, за това дали обектът се самоконтролира – температура, хигиена на обекта и персонала, работа с ръкавици, здравни книжки, лични предпазни средства и не на последно място – за състоянието на предлаганата риба.

„Живата риба, както е в случая, трябва да плува свободно, да има ареация на въздуха и съответно да е в добро физическо състояние, да има гладка повърхност, очите да са бистри, хрилете да са розови, да няма наранявания по тялото“, каза д-р Цанова.

В един от проверените днес обекти, който се намира над Автогарата в Перник, се предлагат живи сом и шаран.

„Шарана го продаваме на 10.90 лв., сома – на 16.00 лв. Средни по размер са рибите. Гледаме цените да са конкурентни спрямо Перник. От охладените имаме ципура и лаврак – съответно 23 лв. и 24 лв. Имаме и толстолоб на котлет – също охладен. И замразени имаме скумрия, мерлуза, няколко филенца“, каза Иван Динев, продавач-консултант в обекта.