Перничани сами си асфалтираха дупките на улицата в „Байкушева махала“

Перничани сами запълниха част от дупките в квартала си. Това става ясно от публикация на Людмила Иванова в социалната мрежа. Не се посочва кой е квартала, но най-вероятно става въпрос за „Байкушева махала“.

„Със собствени средства запълнихме част от дупките по улицата в нашия квартал.Решихме да го направим, защото през последните месеци неведнъж съм късала гума на автомобила си заради тях, а същото се е случвало и на мои близки.

Знам, че поддръжката на улиците е ангажимент на общината и се надявам този проблем да бъде обърнат внимание и да се намери по-трайно решение. Нашата цел беше просто временно да намалим риска от още щети и инциденти“, пише Иванова.

Дамата се надява проблемът да стигне до отговорните институции, които да предприемат необходимите мерки.