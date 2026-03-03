Перничани тържествено отбелязаха националния празник

С тържествено честване Перник отбеляза националния празник на Република България – Трети март. Много перничани и гости дойдоха пред Двореца на културата, където под звуците на химна на Република България бе издигнат националният флаг.

На тържеството присъстваха зам.-кметовете на община Перник Стефан Кръстев и Адриан Скримов, зам.-председателят на общинския съвет Ралица Андреева, народни представители и общински съветници.

‘‘В историята на България има много значими дати, изградили националното ни самочувствие, но Трети март винаги ще заема особено място в българската памет. Това е денят, който събира в едно родолюбието, радостта на народа ни от извоюваната след петвековни борби свобода. Свободата не е само исторически факт, тя е отговорност към Родината, към обществото и към идните поколения. Нека я ценим и съхраняваме с делата си“, заяви в словото си зам.-кметът Стефан Кръстев, който поздрави присъстващите с празника от името на кмета на Община Перник Станислав Владимиров.

„Днес си припомняме, че свободата не се добива даром, а има висока цена. Тя е изстрадана с лишения, саможертва и твърдост на духа. Паметта за цената, платена от поколения знайни и незнайни герои ни задължава да бъдем достойни техни наследници – да пазим държавността, да отстояваме закона и да работим за общото благо“, гласеше поздравлението на областния управител Георги Недев.

Ралица Андреева зам.-председател на общинския съвет, поздрави перничани по повод Националния празник от името на председателя на общинския съвет Денислав Захариев „Трети март е много повече от официално тържество – това е знакова дата, дълбоко вписана в нашата национална идентичност. Ден, който стои в основите на българското самочувствие и достойнство и носи трепета на националното единение“, заяви Андреева.

Химна на Република България бе изпълнен съвместно от Духовия оркестър и Камерен оркестър „Орфей“ при Общински комплекс Дворец на културата. А изпълнението на песента „Облаче ле бяло“ на големия талант Никола Валентинов развълнува всички присъстващи.

Празничната атмосфера бе допълнена от възрожденските мелодии на Духовия оркестър със солист Елена Механджийска и изпълнение на Народният оркестър с ръководител Венцислав Андонов, заедно с АНПТ „Граовска младост“, както и Фолклорна формация „Кракра“ към НЧ „Пробуда“ – кв. Бела вода, с ръководител Ирена Андреева.