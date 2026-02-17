Перничани ще почетат паметта на Левски с общоградско поклонение

На 19 февруари от 11:00 ч. перничани ще се преклонят пред паметта на Васил Левски.

Общоградското поклонение ще се състои пред паметника на Апостола, в центъра на града, където ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към делото и саможертвата му.

В церемонията ще участват Духовият оркестър при ОК Дворец на културата и ученици от XII ОУ „Васил Левски“ и СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“.

Жителите на община Перник могат да отдадат почит пред Апостола, който превърна свободата в наша обща кауза.