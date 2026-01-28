Пернишката болница вече реши проблема с кадрите

„Всички позиции в болницата вече са заети, включително за специализанти. Проблемът с недостига на кадри към момента е решен“, информира директорът на МБАЛ “Рахила Ангелова“ в Перник д-р Явор Дренски.

Той поясни, че болницата вече разполага с 14 нови лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Иран. Те работят в отделенията по педиатрия, инфекциозни болести, кардиология и неврология.

„Тези млади лекари се свързаха с нас чрез агенция, която разпространява възможности за работа. След това проактивно потърсихме допълнителни кандидати и така се събра екип от 9 лекари от Индия и още 5 от други страни“, допълни д-р Явор Дренски. Той допълни, че нивото на българския език сред новите лекари е различно, но всеки има наставник за дежурствата си, който помага както за комуникацията с пациентите, така и за овладяване на професионалните умения.

Младите медици работят в болницата от средата на миналата година. Д-р Ален, който е част от неврологичното отделение, сподели, че оценява високия професионализъм на менторите си: „Моят ментор д-р Стойчева, ми помага във всичко – от протоколи до специфични процедури като тромболиза. Сестрите и санитарите също са много отзивчиви“, сподели той.

Според д-р Явор Дренски, новите лекари са приети топло от пациентите и няма сигнали за затруднения в отношенията им с персонала.

