Пернишката болница има амбиция да е център на модерната урология

От 24 до 28 ноември началникът на клиниката по урология в МБАЛ “Рахила Ангелова” д-р Али Албаяти ще извършва профилактични прегледи за злокачествени заболявания на простатата в рамките на каузата #MOVEMBER. Интересът към безплатните урологични прегледи в пернишката болница е голям, информираха от там.

Д-р Албаяти е специалист уролог, с над 15 години опит. Диагностицира и лекува заболявания на пикочо-половата система при мъже и пикочната система при жени. Интересите и специализациите му в чужбина са в областта на съвременната безкръвна и лазерна урология – увеличена простатна жлеза, ендоскопско разбиване на камъни в бъбреците, ендоскопско лечение на злокачествени заболявания в пикочен мехур. Извършва андрологични (фимоза, хидроцеле) и пластични операции. Той е един от специалистите у нас, които проявяват интерес към робот-асистирано лапароскопско отстраняване на тумори на простата, на бъбрек и кисти на бъбреците. Предстои да бъдат закупени два модерни апарата, Младият специалист има амбицията МБАЛ“Р. Ангелова“ да се превърне в център на модерната урология и на жителите на областта да не им се налага да пътуват до столицата.

Д-р Албаяти завършва Медицинския университет в София и придобива специалност „Урология“ в УМБАЛ „Александровска“. Впоследствие защитава специалността си и към Ирландския лекарски съюз.

Към момента е консултант – уролог в Клиниката по урология към Университетска болница „Слайго“ в Ирландия. Има допълнителна квалификация „Приложение на лазери в урологичната практика“ в Барселона, Испания. Сертифициран конзолен хирург за роботизирана хирургия със система Versius.

Силвия Григорова