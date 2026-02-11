Пернишката болница обяви 17 свободни места за лекари-специализанти

17 свободни места за специализанти има в пернишката болница. За тях е обявен конкурс от МБАЛ „Рахила Ангелова“.

3 са местата за Анестезиология и Шнтензивно лечение, както и за Акушерство и гинекология и Нервни болести. За Ендокринология и болести на обмяната вакантните позиции са 2.

По едно са за Спешна медицина, Гастроентерология, Ортопедия и травматология, Инфекциозни болести, Образна диагностика и Клинична лаборатория.

От кандидатите са изисква висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“, членство в Българския лекарски съюз и лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Конкурсът ще протече на два етапа – проверка на необходимите документи и оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност.