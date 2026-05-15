Пернишката болница със съвременно лечение при инсулт

Над 43 000 инсулта са регистрирани в България само през 2025 година, а близо 1 млн. европейци получават инсулт всяка година. Това стана ясно на пресконференция преди дни, организирана от Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) в Националния пресклуб на БТА по повод Европейския ден за информираност за инсулта.

Данните разкриват тревожна картина: въпреки напредъка, България все още изостава от водещите европейски държави в ключови показатели за грижа за пациентите с инсулт. Неврологичното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ е сред малкото, в които се провежда съвременна терапия с най-модерните медикаменти, стана ясно по време на пресконференцията, в която участва и д-р Даниела Стойчева – председател на Експертния съвет към УС на АИА и началник на Неврологично отделение в пернишката болница. Тя обърна внимание на критичен пропуск в системата за оценка на работоспособността при пациенти с афазия. В представен от нея конкретен случай, пациент с тежка глобална афазия (без говор, без разбиране на реч, без възможност за писмена комуникация) е получил само 46% трайно намалена работоспособност, който не отразява реалната тежест на увреждането и лишава пациента от жизненоважна социална подкрепа.

„Определянето на процент под 50% трайно намалена работоспособност не е просто административен акт. То реално лишава пациента от жизненоважна социална подкрепа и финансова сигурност“, подчерта д-р Стойчева и обърна внимание на профилактиката, която е в основата за предотвратяване на тежки здравословни състояния и инвалидизация. В неврологично отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ може да се направи обстоен преглед на всеки, който иска навреме да се погрижи за своето здраве, коментира още тя и призова хората да бъдат активни по отношение на своето здраве.

От асоциацията съобщиха тревожни данни – над 1 млн. инсулта годишно в Европа, около 460 000 случая с летален изход ежегодно, над 10 млн. европейци живеят с последиците от инвалидизация след инсулт. Цената за обществото – 60 млрд. евро годишно, с прогноза за 86 млрд. евро до 2040 г., ако не се вземат адекватни мерки.

През 2025 г. в България са регистрирани 43 006 случая на инсулт при 40 852 пациенти, което означава, че хора преживяват по два или дори три инсулта в рамките на една година. Само 4,86% от пациентите са получили лечение с тромболиза, което се прилага рутинно в МБАЛ „Рахила Ангелова“. Едва 2,2% от пациентите са преминали през тромбектомия, до каквато перничани също имат достъп. 16 лекари от две различни специалности притежават сертификат за извършване на тромбектомия – един от тях е д-р Аиоски, който се грижи за пациентите на пернишката болница.

Инсултът може да се случи във всяка възраст. Добрата новина е, че чрез контрол и избягване на определени предотвратими фактори, рискът може да се намали значително. На първо място сред тях е редовно проследяване на артериалното налягане. Това е най-честата причината за инсулт у нас, а същевременно може да бъде контролиранa изключително лесно чрез подходящата терапия, така че няма причина да не го правим. Не по-малко важен и е контролът и доброто проследяване на диабет, сърдечно заболяване, редовно проследяване на холестерола при хората с подобни проблеми. Редовните физически упражнения, избягване на наднормено тегло чрез спазване на здравословна диета, намаляване консумацията на алкохол и избягване на пушенето са другите действия, които биха могли да предотвратят съдов инцидент. С особено внимание трябва да се приема наличието на предсърдно мъждене, употребата на комбинирани противозачатъчни за дълъг период, както и преживени в миналото мининсулти.