„Пернишката Мелони“ се оттече в канала с преференциите

Известната като „Пернишката Мелони“ Христина Георгиева от ГЕРБ остава извън парламента след вчерашния крах на бившата вече управляваща партия.

След като на няколко поредни вота, Георгиева биеше с преференции и пренареждаше официалната партийна листа, новите резултати се оказват катастрофални за червенокосата пернишка амбиция.

Много е вероятно корпоративният вот в региона вече да е пренасочен изцяло към новата формация на експрезидента Радев и след масовите акции срещу купуването на гласове от страна на новия МВР-министър и новия главен секретар, да са довели на тези избори до отчайващия резултат за Христина Георгиева и ГЕРБ-СДС като цяло в региона.

Ето какво написа в социалните мрежи самата Георгиева:

Скъпи приятели,

Искам от сърце да благодаря на всички вас, които ми се доверихте и ме подкрепихте с гласа си.

Макар този път да не успяхме да отворим втория мандат, вашата подкрепа означава много за мен.

Благодаря ви!