Пернишка група туристи също блокирани в Дубай под обстрела на Иран

Пернишка група е блокирана от войната в Дубай. Ивайла, съпругът ѝ и нейни приятели отишли на почивка в ОАЕ ден преди военните действия.

„Разбрахме за ударите от САЩ и Израел от наши приятели. Проверихме дали полетът ни ще се състои и установихме, че е отменен. Никой нищо не ни казва. Попълнихме формата, която е обявена от българското външно министерство, но до момента нямаме обратна връзка. Ще се наложи да удължим престоя си. Днес сутринта близо до нашия хотел падна ракета“, разказва Ивайла.

За момента има предупреждение туристите да не напускат стаите си в хотелите и да стоят далеч от прозорци.

В момента Близкият изток е в разгара на туристическия сезон. Много са българите блокирани в региона. Снощи е имало ракетни атаки над летището в Дубай. Всички ракети са били прехванати от въздушната отбрана, само отломки са уцелили хотел и летището.

Сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно на телефонните линии на Ситуационния център на Министерството на външните работи:

тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616

факс: +359 2 870 71 37

e-mail: crisis@mfa.bg

Можете да сигнализирате и на телефоните и имейлите на дипломатическите представителства.

Съгласно Правото на Европейския съюз, там където България няма свой консул, българските граждани могат да ползват за услуги консулите на другите държави от ЕС.

МВнР приканва нашите сънародници в Близкия Изток да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, като използват бутона в горния десен ъгъл на уебстраницата https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.