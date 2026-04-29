Пернишка екскурзиантка се зарази с малария в Южна Африка

Перничанка внесе екзотична болест от Южна Африка. 61-годишна жена се е заразила с малария. Това съобщи Регионалната здравна инспекция.

Дамата е медицинско лице. Тя била на екскурзия в ЮАР. След като се прибрала вдигнала висока температура 39-40 градуса, получила втрисане, отпадналост и интоксикация.

Извършено е контролно изследване при което се открива слабо наличие на малария фалципарис. Тя е била настанена на стационарно лечение в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ в София. Лекарката вече е добре и отново е на работа.

Маларията е животозастрашаващо паразитно заболяване, пренасяно от комари в тропическите райони. Причинява се от плазмодии, които атакуват червените кръвни клетки. Симптомите включват висока температура, треска, втрисане и главоболие. Въпреки че е ликвидирана в България през 1965 г., се регистрират вносни случаи.