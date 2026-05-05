Пернишка област е на 13-то място по средна брутна месечна работна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2025 година намаляват спрямо края на септември същата година с 0,6 % и достигат 29,9 хиляди, съобщиха от отдел „Статистически изследвания-Перник“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 22,3 и 16 %.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2024 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1,3 % (над 8,2 хиляди), а в частния сектор нарастват с 3,7 % (до 21,6 хиляди).

В края на декември 2025 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са повече с 3 % в сравнение с края на декември 2024 година.

През четвъртото тримесечие на 2025 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 година с 4,8 %, като достига 2 100 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 2 415 лева, а за частния – 1 986 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2025 година област Перник е на 13-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата.