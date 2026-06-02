Пернишкият музей със специална програма за деца и ученици цял месец

Регионалният исторически музей в Перник подготвя поредица от забавни и образователни активности за най-малките жители и учениците от града през месец юни. Музейните специалисти са разработили специална програма, която съчетава ученето с творчество и игри на открито.

Юнският календар стартира на 1 юни с детския празник „Улица „Вълшебна“, по време на който малчуганите успяха да се включат в разнообразни музейни работилнички.

Програмата продължава на 4 юни с турнира „Образование чрез изкуство: Антични игри“, който ще се проведе по отделен график и обещава да запознае децата с развлеченията на дедите ни по забавен начин.

Между 8 и 12 юни музеят ще се превърне в приложно студио с инициативата „Грънчарница“. По време на тези ателиета участниците ще имат възможност да се докоснат до традиционния занаят и сами да изработят глинени съдове.

От културната институция уточняват, че дейностите в „Грънчарница“ ще се провеждат само след предварителна заявка. За записвания и допълнителна информация гражданите и преподавателите могат да се свържат директно с организатора К. Дженкова на телефон: 0887 609 881.