Пернишки депутат подари кафе машина на пенсионерския клуб “Белите брези”

Пенсионерски клуб “Белите брези” в град Брезник вече може да се похвали с ново по-просторно помещение от досегашното. Организацията получава подкрепа от местната власт и народно читалище “Просвещение-1870”, но и от дарители. Сред тях е екс външният министър от януари 2025 до февруари 2026 година и народен представител в 52-рото Народно събрание Георг Георгиев, информира Zapadno.com.

Дълги години организацията нямаше собствено помещение за сбирки, каквито има пенсионерските клубове в съседните общини. Миналата година за клуба бе отредено помещение в общинска сграда в Брезник, но заради малката площ на стаята, не всички членове можеха да се събират. Така се стигна до безвъзмездното предоставяне на ново помещение в друга общинска сграда – Службата по земеделие. Вчера тържествено и с водосвет бе открит новият дом на клуб на пенсионера “Белите брези”.

По случай 20-годишнината на клуба, която се отбеляза през 2025 година, заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска подари два сервиза с чаши. Инвентарът е допълнен с кафе машина, която е подарена от бившия министър на външните работи и депутат от ГЕРБ – СДС в Народното събрание Георг Георгиев. Новото помещение има и красива табела, която е подарена от члена на организацията Ани Зиновиева и нейната дъщеря Ваня. На откриването на клуба бяха поканени гости от пенсионерския клуб в Трън. Председателят на трънската организация на пенсионерите Виолета Тренкова връчи от името на всички членове караоке колонка, цвете и печива.

В новото помещение ще се проведе и отчетно-изборно събрание. Проектът за дневен ред ще е съставен от няколко точки – отчет за дейността на клуба, отчитане на финансите и обсъждане на въпроси от различно естество. Пенсионерският клуб в Брезник е учреден преди 21 години. Понастоящем в него членуват 30 човека от третата възраст – жители на града и съседни села. Най-възрастният член е на 80 години, а най-младият е на 51 години, поясни за Zapadno.com председателят на организацията Наташа Георгиева.