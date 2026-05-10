Пернишки депутат: Споразумението с Украйна остава, Радев не е Орбан

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов отхвърли сравненията, според които Румен Радев има сходства с бившия унгарски премиер Виктор Орбан.

„Не може да се прави паралел между Виктор Орбан и Румен Радев, а по-скоро има паралел между Петер Мадяр и Радев. Обществата в двете страни търсеха коренна промяна в управлението“, каза пернишкият депутат Витанов в неделя пред Нова тв.

Парламентарните избори в Унгария, които се проведоха малко преди предсрочния вот в България на 19 април, сложиха край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, който бе близък до американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин.

Петър Витанов коментира и 10-годишното споразумение с Украйна, което беше сключено от служебното правителство на Андрей Гюров.

„Не е необходима ратификация на споразумението предвид неговата специфика, защото не е международен договор“, подчерта председателят на ПГ на „Прогресивна България“.

Той добави, че „в крайна сметка споразумението не е широко обвързващо“. „Това е Меморандум за намерения. Трудно може да се направи нещо по него“, уточни Петър Витанов.

Украйна и България подписаха на 30 април 2026 г. 10-годишно отбранително споразумение, обхващащо съвместното производство на дронове и други видове оръжия на територията на двете страни. Споразумението беше подписано по време на посещение в Киев от служебния министър-председател Андрей Гюров.

Споразумението веднага бе атакувано от Румен Радев, а служебният премиер бе обвинен в „липса на държавническо мислене“ и едва ли не в нарушение на конституцията, заради това, че не се е допитал до Народното събрание.

Всъщност, този упрек е логично следствие от позицията на Румен Радев към Украйна и подкрепата за нея, която ясно се различава от позицията на досегашните български правителства и от политиката на Европейския съюз. В предишните години и месеци Радев системно определяше подкрепящите Украйна в съпротивата ѝ срещу руската агресия като „военнолюбци“. Което съвпада с руския наратив по тази тема.

Казаното от Витанов днес напълно противоречи на досегашните оценки на „Прогресивна България“ за споразумението с Украйна и , всъщност, съвпада с обясненията на подписалото го служебно правителство.