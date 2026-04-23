Пернишки патрул спаси жена в тежко състояние на пътя

Благодарствен адрес до министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР и директора на ОДМВР – Перник е изпратен от гражданин на Дупница. Повод за изразената признателност е своевременната реакция и оказаното съдействие от служители на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник при възникнала спешна ситуация на пътя.

По информация на Георги Градевски, преди около седмица по време на пътуване от Дупница към София, на входа на Перник съпругата му внезапно се почувствала зле и се нуждаела от незабавна медицинска помощ. В критичния момент мъжът забелязал полицейски автопатрул и потърсил съдействие от служителите.

Без колебание младши автоконтрольорите Асен Асенов и Адриан Методиев от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник предприели действия по ескортиране на автомобила със звуков и светлинен сигнал до МБАЛ „Р. Ангелова“ в Перник.

В писмото си Георги Градевски изразява искрената си благодарност към служителите за тяхната бърза реакция, професионализъм, човечност и съпричастност. По думите му, своевременното пристигане в лечебното заведение е било от ключово значение за оказването на необходимата медицинска помощ. Към настоящия момент съпругата му е в стабилно състояние.

Гражданинът подчертава, че действията на полицейските служители са пример за висок професионализъм, чувство за дълг и отдаденост в служба на обществото.