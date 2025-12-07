Пернишки полицаи представиха новите правила за движение на пешеходците

ОДМВР – Перник представи новите правила за пешеходците в кампания за пътна безопасност

Ученици и полицаи раздадоха информационни листовки и послания в рамките на инициативата „Есенен лист“

Областната дирекция на МВР – Перник представи вчера нови информационни листовки, съдържащи актуализираните правила и задължения на пешеходците. Материалите разясняват въведените от 7 септември промени, свързани с пресичането на пешеходни пътеки, както и предвидените санкции при нарушения.

„Новите правила задължават пешеходците, преди да навлязат на пешеходна пътека, да спрат, да се огледат внимателно, да преценят наближаващите автомобили и тяхната скорост, и едва тогава да пресекат. След влизането им в сила пешеходецът вече не е с автоматично предимство“, подчерта комисар Йордан Дундаков, началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Перник. Той уточни, че целта на мерките и информационните кампании е намаляване на зачестилите инциденти, причинени от внезапно навлизане на пешеходци на пътното платно.

В инициативата взеха участие ученици от 4. до 6. клас от няколко пернишки училища. Те активно раздаваха листовки и се включиха в ежегодната кампания „Есенен лист“, организирана от ОДМВР – Перник в партньорство с Центъра за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс – Перник. Националната инициатива традиционно се провежда в началото на зимния сезон и цели да повиши вниманието към пътната безопасност.

Облечени в светлоотразителни жилетки и оборудвани с палки, децата заедно с полицейски служители спираха шофьори и пешеходци, за да им поднесат листовки и ръчно изработени послания върху символични „есенни листа“. С тях младите участници в движението призоваваха гражданите да бъдат по-внимателни, да спазват правилата и да поддържат автомобилите си в добро техническо състояние.

Листовките с правила и задължения на пешеходците и „Есенният лист“ символизират променящите се условия по пътищата през зимата и напомнят за необходимостта от отговорно поведение зад волана. Посланията на децата акцентират върху вниманието, бдителността и взаимното уважение между всички участници в движението.

Любомира Пелова