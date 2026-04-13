Пернишко момиче получи награда в Париж за предприемачество

Париж беше домакин на церемонията по връчването на Трофеите за предприемаческо съвършенство на франкофонските диаспори – награди, които отличават предприемачи от различни държави за техния принос към икономическото развитие на франкофонското пространство.

Сред отличените тази година е и перничанката Елена Китанова – дизайнер и предприемач, която получи втора награда в категорията „Жена предприемач във франкофонска държава“, съобщава euronews.bg. Тя е дъщеря на художника Китан Китанов.

Церемонията се проведе в сградата на Икономическия, социален и екологичен съвет в Париж и бе организирана от Организацията на франкофонския бизнес, с фокус върху иновациите и международните бизнес модели. Отличието беше връчено от Румяна Чеков, икономически и търговски съветник към Посолството на България във Франция. Наградата, която беше връчена на Елена Китанова е напълно заслужена. Това е награда за цялостната нейна кариера дотук, за развитието на нейните проекти и разбира се на второ място за българската бизнес общност във Франция и за българската диаспора.

Това е една малка победа, защото българската диаспора има нужда от подобни отличия… Има нужда от подобно доказателство, че българските предприемачи успяват на френския пазар и то в изключително конкурентна среда.

„Елена Китанова създава авторска марка чанти в Париж, които съчетават съвременен дизайн с елементи от българската шевица. Винаги е било в мене, защото съм израснала наистина в семейство на артисти, художници. Работила съм доста с майка ми, приложни ателиета с кожа…“, казва Николай Костадинов, председател на Българо-френската камара за икономическо сътрудничество.

„Почнах да правя малки предмети обувки, ключодържатели от кожа. Към десет-единайсет години си създадох първата кожена чанта… да се конкретизира тя доста опит, да се натрупа житейски опит, знания, за да може наистина да се лансира марка. Особено във Франция и Париж“, споделя Елена.

Нейната мисия е не просто да създава аксесоари, а да пренася българската култура извън границите на страната.

„Това е колекцията Ерато с бродерия, направена от български жени… Идеята е да създадем едно бижу, в което българското да е вкарано и наистина да отличава чантата. Френската публика приема този културен елемент с интерес и възхищение. Те го считат за много оригинален елемент… не само като декоративен, а като нещо символично и по-духовно… доста са очаровани“, допълва перничанката.

За дизайнерката наградата е признание, но и отговорност. „Международно признание означава България да бъде поставена на преден план и то с българската шевица. От двадесет и пет години съм във Франция и се боря наистина да изявя българското. Днес беше наистина голяма чест за мен да спечеля тази награда“.

Следващата ѝ цел е разширяване на марката чрез международни партньорства. Искам да работя с артисти по-скоро в Япония защото японците са големи ценители на изкуството, на символиката, на бродерията също.

Успехът на Елена Китанова е още едно доказателство, че българският талант може да се утвърди и в една от най-конкурентните модни сцени в света.