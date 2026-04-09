Петкова: Искам дъщеря ми да расте в общество, в което емпатията стои по-високо от апатията

Отношението ни към животните е реалната оценка за зрелостта на обществото ни.

Вчера бях в Общинския приют за безстопанствени кучета в Перник – място, където работят много съвестни хора. Но което не би трябвало да съществува по този начин.

Трябва ни още време, за да разберем като общество истинската цена на безотговорността към животните. Дотогава имаме човешка задача – да подкрепяме приютите, да ангажираме доброволци и да превърнем осиновяването в най-смисления избор. Изборът, с който се гордеем. Изборът, който разказваме. Изборът, който показва, че сме пораснали като общество.

В приюта в Перник кучетата се лекуват, кастрират и се подготвят за нов живот – с надеждата някой да ги избере за свое семейство и другарче. Но истината е, че винаги има нужда от помощ – храна, лекарства, постелки, дезинфектанти, средства за лечение. Неща, които звучат базово, но създават огромна разлика за всяко едно животно.

Защитата на животните е кауза, зад която от години заставам – защото те го заслужават. Искам дъщеря ми да расте в общество, в което емпатията стои по-високо от апатията.

Публикация на Кристина Петкова, водач на листата на ПП-ДБ в Перник