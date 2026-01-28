Петльовден в село Ноевци с трапеза, печен петел и жива музика

Празникът на мъжката рожба Петльовден ще бъде отбелязан в брезнишкото село Ноевци, съобщават от местното народно читалище „Пробуда-1931“.

На 2-ри февруари (понеделник) от 12:00 часа пред читалището ще се чества мъжкият празник с обща трапеза, около която са поканени да се съберат всички мъже, за да почетат Петльовден заедно.

Ще бъде организирана традиционна почерпка с печен петел с кисело зеле и оркестър за доброто настроение.

Zapadno.com припомня, че в миналото празникът се е провеждал при каменния бараж над селото, но впоследствие е изместен на центъра. И така до наши дни Ноевци се е превърнало в единственото село на територията на област Перник, където се отбелязва Петльовден.