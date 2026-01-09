Пет пъти по-малко случаите на остри респираторни заболявания

Близо 5 пъти са намалели заболелите от остри респираторни заболявания /ОРЗ/ на територията на община Перник. През изминалата седмица в общината са регистрирани 37 болни, при 200 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 56.23 %ОО, при средна за страната 54,44 %ОО към 05.01.2026 г. За сравнение- през предходната седмица заболеваемостта в общината е била 303,95 %ОО, при средна за страната 108,55%ОО към 22.12.2025 г.

По данни на РЗИ и информация на общопрактикуващите лекари от останалите общини, там заболеваемостта е значително по-ниска. Лечебните заведения за болнична помощ уверяват, че имат необходимия капацитет за прием на нуждаещи се пациенти.

През седмицата няма увеличение на заболелите от заразни заболявания, без грип и ОРЗ. Регистрирани са 9 болни- колкото и през предходната.

Добрата новина е, че по-малко са заболелите от COVID-19. През седмицата е установен само 1 болен, при 3-ма за предходната седмица. Заболяла е жена на 70 години от Перник, която е хоспитализирана в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ -Перник.

Повече са заболелите от варицела в региона. През седмицата са констатирани 4-ма болни, при нито един за предходната. Заболелите са само от община Перник. Най-много са болните на възраст 25-29 г.- 2. Следват възрастови групи: 1-4 г.- 1 и 5-9 г.-1. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

По-малко са заболелите от скарлатина. През седмицата са регистрирани 2 болни, при 3-ма за предходната седмица. Заболелите са две деца от община Перник във възрастова група – 5-9 г. Те се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Незначително са се увеличили заболелите от чревни инфекции. Установени са 2 болни от ентероколит, при 1 за предходната седмица. Заболелите са жена на 49 години и мъж на 75 години от Перник, които са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ -Перник.

От Здравната инспекция увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 15 проверки. От тях 4 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушенето в обществени места.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 18 проби на питейна вода от различни населени места. Целта е да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. Добрата новина е, че не са констатирани отклонения от качеството.