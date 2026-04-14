Пет пъти се увеличиха болните от варицела в Перник

Пет пъти се е увеличил броят на заболелите от варицела в община Перник. Регистрираните болни през изминалата седмица са 20, при 4 за предходната седмица. Всички са от община Перник. Най-много са заболелите деца на възраст 5 – 9 г.- 12. Следват възрастовите групи: групи 1-4 г. – 6; 15 -19 г. – 1; 40 – 44 г. -1. Засегнати са колективите на: ДГ №3 „Пролетен цвят“; ДГ №2 „Родолюбче“ и ДГ №12 „Радост“ -Перник. Всички заболели се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

За периода са констатирани 26 заболели от заразни заболявания, без грип и остри респираторни заболявания /ОРЗ/, при 9 за предходната седмица.

Добрата новина е, че наполовина са намалели заболелите от грип и ОРЗ. На територията на община Перник са регистрирани 44 болни от ОРЗ, при 89 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период в региона е била 66,87 %ОО, при средна за страната 61,97 %ОО към 06.04.2026 г.

Незначително са се увеличили болните от скарлатина. През миналата седмица са установени 2 заболели, при нито един за предходната седмица. Заболелите са деца на 10 г. и 4 г. от с. Драгичево, които се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Леко са се увеличили и болните от ентероколит. През седмицата са констатирани 3 заболели, при 4 за предходната седмица. Болните са на възраст 42 г., 55 г. и 71 години и са от община Перник. Всички случаи се лекуват стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“- Перник.

През седмицата е регистриран 1 заболял от лаймска борелиоза, при нито един за 1 за предходната седмица. Заболелият е мъж на 76 г. от Перник. Той се лекува стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД гр. Перник.

От РЗИ ни увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица. Няма заболели сред контактните.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 119 проверки. От тях 47 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене.

И през изминалата седмица Здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 118 проби от питейна вода в различни населени места. Целта е да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването. Добрата новина е, че не са констатирани отклонения от качеството.