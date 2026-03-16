Пиян перничанин катастрофира в няколко коли в Перник

Перничанин е задържан за причиняване на материални щети на няколко паркирани автомобила, след като самокатастрофирал в нетрезво състояние.

Инцидентът е станал на 14 март около 23:00 ч. на ул. „Отец Паисий“ в Перник.

Лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 42-годишен перничанин, ударил последователно два паркирани автомобила и самокатастрофирал.

При изпробване на водача с техническо средство за алкохол са отчетени 1,7 промила в издишания въздух. Той е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска заповед.

Автомобилът не е негова собственост и не е иззет.