Пламна кметството на Долна Диканя, има пострадал

Пожар в кметството в радомирското село Долна Диканя. Сигналът за пламъците е подаден в 05:41 ч. вчера в пожарната в Перник.

Пожарникарите са установили, че горят две от стаите на втория етаж в кметството. При пожара е пострадал мъж на 66 години. Той е с изгаряния по гърба.

По информация на хора от селото, огънят е горял в сградата на земеделската кооперация, която е до кметството. Мъжът се бил самонастанил там.

Той е самотноживеещ, от 20 години се върнал в родното си село, но вече нама сожбствен имот и се подслонявал където намери.