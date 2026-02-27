ПМГ „Христо Смирненски“ – Перник отбеляза 105 години

Природоматематическата гимназия (ПМГ) „Христо Смирненски“ в Перник отбеляза 105-години от създаването си. На церемонията присъстваха настоящи и бивши преподаватели, възпитаници и директори на учебното заведение. Проявата уважиха и ръководители на други пернишки училища. Сред гостите бяха областният управител Георги Недев, неговият заместник Симеон Гебов, заместник-кметът Стефан Кръстев, който е бивш възпитаник на ПМГ, народният представител Христина Георгиева и др.

„Училището не е само сграда и образователна институция. Училището е една общност — спойката между учители, ученици, колектив, ръководство и бивши възпитаници. Аз лично съм изключително радостен, че съм част от тази общност“, каза за БТА зам.-кметът Кръстев.

Директорът Емилия Грозданова приветства събралите се с думите, че гимназията отбелязва своя 105-годишен юбилей с история, традиции и стремеж към познание.

„През далечната година на своето основаване училището поставя началото на една благородна мисия — да образова, да възпитава и да вдъхновява“, каза директорът.

Тя допълни, че наследниците — тези, които сега са поели по пътя на образованието, трябва да сведат глави с признателност към всички онези учители, които със своя труд, отдаденост и любов са изградили авторитета на училището.

По време на церемонията бяха връчени награди и грамоти на ученици, които са спечелили различни конкурси.