Повечето ни училища нямат условия за достъп на ученици с увреждания

Малък процент от учебните заведения на територията на област Перник осигуряват достъпна среда за ученици с увреждания. Това докладва на заседание на Областния съвет за правата на хората с увреждания старши експертът по приобщаващо образование в Регионално управление на образованието-Перник Ина Василева, предаде Zapadno.com.

Създаването на достъпната архитектурна среда в училищата е нормативно уредено и задължително изискване, без значение дали в тях се обучават ученици в инвалидни колички. „Това, с което аз се сблъсках в моята дейност е, че от всичките 40 училища, едва 4 на цялата област, е осигурен достъп до всички етажи чрез рампа, включително асансьор, санитарно-хигиенни възли за достъп на учениците и техните родители, които са с увреждания. 9 от всички 40 са с осигурени рампи плюс санитарно-хигиенни нужди. Знаете, че рампата осигурява достъп едва до първия етаж.

Много от кабинетите, които са допълнителни на класните стаи, те се намират на по-горни етажи съответно нямат достъп. 11 от всички институции са чрез различни устройства за изкачване, без санитарно-хигиенните възли и 5 са предоставили информация, че имат само елементи. Или само тоалетни, пригодени за хора с намалена подвижност, или само маркиране на маршрут.

В 11 от институциите, смятам че тук е въпрос на промяна на мисленето, не са предприети никакви действия за осигуряване на достъп за хора с увреждания поради факта, че ние нямаме такива ученици, което е недопустимо“, каза Ина Василева от Регионално управление на образованието-Перник.