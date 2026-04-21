Подвижна станция ще следи за чистотата на въздуха в „Бела вода“

На територията на кметство „Бела вода“, зад сградата на читалището, е разположена подвижна станция за измерване на качеството на атмосферния въздух!

„Причината за нейната поява са зачестилите напоследък сигнали от жители на квартала за неприятен мирис на сяра. Въпреки извършените проверки, за сега не е открит източника на тази миризма. Със съдействието на РИОСВ-София, Изпълнителната агенция по околната среда осигури тази подвижна станция“, поясни Станислав Методиев- началник на отдел „Изнесен административен център“ в община Перник.

Преди две седмици, по сигнали на жители на квартала, РЗИ- Перник извърши проверки, но не констатира никакви нарушения. Миналата седмица, пак по сигнали на жители на квартала, с проблема отново се заеха Община Перник и областната администрация. Сигнализирана бе РИОСВ-София. Тя ще обработва данните, постъпили от подвижната станция.