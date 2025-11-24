Подкрепяме и приветстваме

Путин сигурно още не беше прочел както трябва мирния план на Тръмп за Украйна и нашите управници побързаха да издекламират на висок глас, че ние го подкрепяме. Какво точно подкрепяме не стана съвсем ясно, обаче важното е да се издокараме от правилната страна на историята.

Нашата политика винаги е такава – да подкрепяме, когото трябва, а после да подкрепяме друг, когато потрябва. Този мирен план, казват печени анализатори, бил писан от Тръмп, но под диктовката на Путин, така че ние в момента подкрепяме както Тръмп, така и Путин, а за Зеленски е ясно – него си го подкрепяме по принцип. Такива са нашите принципи.

Въобще – майстори сме на подкрепите и приветствията. Така винаги можем да си намерим ниша, в която да се вмъкнем безопасно, когато навън стане напечено.

Който и да е на далавера от мирния план – ние вече сме го подкрепили авансово, изпратили сме му братските си приветствия и сме сключили дружба от векове и за векове. А това, че големите европейски лидери гледат мръсно на този мирен план – голяма работа.

Ако случайно те се окажат от правилната страна на историята – ще ги подкрепим и тях. Просто ще сменим адреса на онзиденшното приветствие.

Валентин Варадинов