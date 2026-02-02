Под лупа за всеки жест

Телевизионното интервю на Радев не дава мира на кого ли не. И който може, и който не може, всеки се пише разбирач от политически послания и сипе ли, сипе изречения на кило. Това интервю вече е разпарчетосано дума по дума, буква по буква.

Всеки жест, всяко примигване на Радев са подложени на тотална дисекция. А споменаването дори само на едно име е повод да се изговорят километрични речитативи, от които крещи грандиозна злоба. Многоучени и простовати глави от четирите краища на България са обединени в уникална коалиция на желаещите да изръсят какво и да е по адрес на Радев.

Още малко и научна дисциплина за анализиране думите на президента може да се появи в престижните ни университети. Ето това е ролята на личността в историята – сплоти всички около себе си – едни да го мразят истерично, други да го обичат болезнено. Равнодушни почти не останаха.

Предизборната кампания още официално не е започнала, и сякаш вече завърши. И критици, и ласкатели така се изчерпаха откъм словесни запаси, че няма какво ново да дадат, освен още от същото.

Очаква ни състезание с един кон, който ще бъде гледан под лупа, а залаганията започват сериозно да истерясват.

Валентин Варадинов