Пожарната в Радомир се сдобива с мобилна помпа за гасене

Съветниците в Радомир одобриха на последното си заседание партньорство на общината с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Перник /РДПБЗН/в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“.

Целта на процедурата, по която Радомир желае да бъде партньор, е да се повиши готовността за реакция при природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, чрез подобряване на капацитета на териториалните звена на пожарната и доброволните формирования към общините. Изпълнението на операцията ще допринесе и за повишаване капацитета в помощ на защитата на населението, изградената инфраструктура и околната среда.

Доброволните формирования към общините допълват капацитета на Пожарна безопасност и защита на населението, особено в случаи на масови бедствия или в отдалечени и труднодостъпни райони. Те са ценен ресурс при превантивна работа, евакуация, спасителни действия и оказване на първа помощ. През последните години те се утвърдиха като ключов елемент от системата за защита на населението, особено в ситуации на разрастващи се природни бедствия, пише „Мироглед“.

Доброволните формирования са допълнителен и ценен ресурс на всяка една община, за подкрепа или самостоятелно действие, при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации. Същевременно е налице сериозен дефицит на ресурсно и кадрово обезпечаване, както и недостатъчното финансиране, което затруднява тяхната ефективна работа на терен и излага на риск както тях самите, така и хората, на които се стремят да помогнат.

Недостатъчното или остаряло оборудване, специализирана техника и защитни средства сериозно ограничава възможностите за ефективна намеса и излага на риск както спасителите, така и гражданите.

Чрез партньорството ще се осигури противопожарно оборудване тип „Мобилна помпа за гасене на пожари с вода под високо налягане“ за монтаж в автомобил с високопроходимост.

Закупуването на оборудването ще повиши готовността за действие на доброволците при извънредни ситуации и бедствия и ще им позволи да бъдат по-ефективни в овладяването на кризите.