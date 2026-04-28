Показват във фотоизложба как Брезник се е развил за последните 150 г.

Фото изложбата „Нашият Брезник – в миналото и днес“ е предизвикала голям интерес от страна на брезничани, съобщава за Zapadno.com местният историк и краевед Аниела Асенова. Тя е автор на изложбата, която е подредена във фоайето на народно читалище „Просвещение-1870“.

Около 100 фотографии пренасят всеки, който ги гледа в миналото, правейки сравнение с настоящето на Брезник. Изложбата е плод на дългогодишен издирвателски труд и никой не е ангажиран за оказване на финансова помощ за реализацията. Важна подкрепа за реализирането и откриването на „Нашият Брезник – в миналото и днес“ са оказали Славчо Михайлов, Петър Василев, колективът на брезнишкото читалище и децата, които участват в клуба „Пътешественици из историята на Граово“ с ръководител Аниела Асенова. Изложбата разказва за историята и развитието на града освен, че показва архивни снимки.

Пред гостите на откриването ученици от средно училище „Васил Левски“ в град Брезник, които се включват и в мероприятията на клуб „Пътешественици из историята на Граово“, са рецитирали стихове на поетът от брезнишкото село Муртинци Евстати Бурнаски. Поетът е посветил две от своите стихотворения за Брезник. Значимите личности от този край на България трябва да се помнят, а творчеството им да се предава.

Фотографиите са изложбата са били двойно повече, но не е имало достатъчно място за експонирането на всичките и се е наложило да се избират кои снимки да бъдат показани.

Гостите на откриването на „Нашият Брезник – в миналото и днес“ се обединили около идеята Аниела Асенова да издаде книга с информацията за града, която показва градът в различни етапи на развитие. Едва ли младите брезничани знаят, че Брезник е имал банков клон няколко години след Освобождението на България, но и други интересни данни, за които дори възрастни брезничани не знаят.