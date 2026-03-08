Полицаи и пожарникари отдадоха почит на загиналите си колеги

Полицаи и пожарникари се включиха в инициативата на ИНТЕРПОЛ за почит към паметта на загиналите служители на реда. 7 март 2026 г. е обявен за Международен ден на признателност към загиналите по света при изпълнение на служебния си дълг.

Полицаи от ОДМВР – Перник и пожарникари и спасители от РДПБЗН – Перник почетоха паметта на загиналите служители на реда. Церемонията, която е по инициатива на ИНТЕРПОЛ, се състоя пред сградите на областните дирекции и районните управления на полицията и районните служби на пожарната.

С включени светлинни сигнали на полицейски и противопожарни автомобили и с едноминутно мълчание беше отдадена почит на хората, отдали живота си при изпълнение на професионалните си задължения.

Двама са служителите от РДПБЗН, в чиято памет са изградени паметни плочи в двора на РСПБЗН – Перник и в с. Лева река, общ. Трън – пожарникарите Никола Миков Тодоров и Сашо Евтимов Стоянчев.