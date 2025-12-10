Полицаи и родители на третокласници поговориха за пътната безопасност

Беседа за безопасността на пътя, за видимите и невидими опасности, които дебнат учениците, се проведе в ОУ „Св. Иван Рилски“ в Перник.

Тематичната среща с родители на ученици в трети клас имаше за цел да заостри вниманието им, за да могат децата да затвърдят знанията си как да се пазят преди и след училище. На родителите комисар Йордан Дундаков припомни, че трябва да бъдат пример за своите деца – при пресичане, при управление на автомобил. Причините за настъпване на семейните трагедии могат да бъдат от различно естество.

„Ако вие спазвате правилата за безопасност, те също ще го правят. Предизвикателствата днес са много, но трябва да се погрижим да възпитаваме децата си по начин, по който в утрешния ден ще сме спокойни, когато са сами на пътя“, обобщи комисар Дундаков.

Обсъдени бяха начините за безопасно придвижване с велосипеди, напомнено беше къде могат и къде децата нямат право да управляват.

Темата с индивидуалните електрически превозни средства, или така наречените тротинетки – кой кога и къде има право да ги управлява – също беше поставена във фокуса на вниманието им.

Срещи като тези ще продължат и в други училища на територията на ОДМВР – Перник, за да се формира култура на безопасно поведение сред подрастващите и да се минимизират предпоставките за тежки инциденти на пътя.