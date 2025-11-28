Полицаи показаха как се действа в кризисни ситуации

ОДМВР – Перник проведе първото от серия тренировъчни занятия, насочени към повишаване готовността за действие при извънредни ситуации в учебните заведения от областта. Обучението се състоя в сградата, която помещава Професионалната гимназия по икономика и Пето средно училище „П. Р. Славейков“ в Перник.

Симулациите са част от ежегодната подготовка на служителите на МВР и училищния персонал. Те имат за цел да усъвършенстват координацията между институциите и да поддържат високо ниво на сигурност в учебната среда. По решение на ръководството на областната дирекция подобни занятия ще бъдат проведени и в останалите училища от региона.

По време на първото обучение бе разигран сценарий, при който разгневен родител, чието дете е изключено от училище, нахлува в сградата, преодолява охраната и достига до четвъртия етаж – до кабинета на директора. Мъжът, въоръжен с нож, се барикадира в една от стаите и отправя заплахи, че ще се самонарани, ако не започнат преговори с него.

След сигнал на тел. 112 на място незабавно пристигат екипи на полицията, пожарната и спешна медицинска помощ. Учениците са евакуирани, а специално обучени служители започват преговори с барикадирания мъж. Той настоява да разговаря с юрист и психолог, които да го посъветват и да окажат натиск върху училищното ръководство да върне сина му в училище. На място са изпратени психолог и юрист от ОДМВР, но преговорите не дават резултат. Впоследствие служители от сектор „Специални тактически действия“ провеждат операция, при която мъжът е задържан и изведен от сградата без инциденти.

От полицията уточняват, че в следващите училища няма да се разиграва същият сценарий. Целта е да бъдат отработени различни възможни ситуации, за да се повиши общата готовност на персонала и службите за реакция при кризи.

Любомира Пелова