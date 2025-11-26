Полицаи тренират извънредни ситуации в училищна среда днес

ОДМВР – Перник уведомява обществеността, че на 26.11.2025 г. от 13 часа ще бъде проведено първото планирано учебно-тренировъчно занятие в рамките на стартиралата поредица от учения за повишаване готовността за действие при извънредни ситуации в училищата от областта.

Тренировката ще се състои на територията на V СОУ „П.Р. Славейков“ – Перник и Професионална гимназия по икономика – Перник

Занятията са част от ежегодната подготовка на служителите на МВР и училищния персонал и са насочени към усъвършенстване на координацията между институциите, както и към поддържане на високо ниво на сигурност в учебните заведения.

Подчертаваме, че ученията са планирани предварително и не са провокирани от реална заплаха или конкретен инцидент.

По време на тренировките може да бъде наблюдавано засилено полицейско присъствие и движение на служебни автомобили в района на училищата. Това е нормална част от планираните дейности.

Няма причина за безпокойство. Всички действия се извършват в контролирана среда, при спазване на безопасността и без да се създава риск за учениците, персонала или гражданите.

ОДМВР – Перник призовава жителите да запазят спокойствие и благодари за разбирането и съдействието.

