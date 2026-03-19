Полицията в Перник очаква сигнали за купуване на гласове

В МВР и ОДМВР – Перник са открити денонощни телефонни линии за сигнали, свързани с изборния процес

От днес до 19 април 2026 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита телефонна линия – 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg – ще може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

Телефон и имейли за сигнали, свързани с изборите са открити и в ОДМВР-Перник. Гражданите могат да звънят на тел.076/676370 или да пишат на имейл odc.pernik@mvr.bg 24 часа в денонощието.

На e-mail адрес pernik@mvr.bg също ще могат да бъдат подавани сигнали в работни дни от 08, 30 ч. до 17, 30 ч., а на 18 и 19 април от 08, 00 ч. до 20, 00 ч.

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от МВР мерки за ефективно противодействие на престъпления против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите парламентарни избори.