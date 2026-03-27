Полицията в Перник получава сигнали за купуване на гласове

В Областната дирекция на МВР в Перник са постъпили сигнали за купуване на гласове, по които в момента се работи. Това съобщи пред журналисти директорът ? старши комисар Павел Млеканов след работна среща във връзка с подготовката на парламентарните избори, предава БТА.

Млеканов уточни, че на този етап не могат да бъдат предоставени повече подробности, тъй като работата по сигналите продължава.

„Не мога да бъда категоричен към момента, тъй като все още има много време, но яснота ще има след стиковане с прокуратурата“, каза Млеканов.

Той допълни, че в момента се извършва анализ на рисковите избирателни секции в региона.

„Имаме информация от предишните избори и спрямо информацията, която постъпва при нас, анализът претърпява промяна. Не можем да кажем, че ако е била една конкретна секция, то тя си остава такава и други няма да има. Това е променяща се величина спрямо информацията“, допълни той.