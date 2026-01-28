Полицията в Перник се похвали с безупречна организация на „Сурва“

Безупречна организация и високо ниво на сигурност по време на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2026“ – Перник

XXXII-рото издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва 2026“, проведено в периода 16–25 януари в гр. Перник, премина при отлична организация, висок обществен ред и гарантирана сигурност за хилядите участници, гости и жители на града. В рамките на фестивалните дни не бяха допуснати престъпления от общ характер и пътнотранспортни произшествия – резултат, който е пряко следствие от професионалната и отговорна работа на структурите на Министерството на вътрешните работи.

В осигуряването на реда и сигурността на едно от най-мащабните културни събития в България се включиха над 300 служители от ОДМВР – Перник, дирекция „Жандармерия“ и Столичната дирекция на вътрешните работи. Благодарение на прецизното планиране, добрата координация между отделните структури и своевременните действия на служителите на терен, бяха обезпечени всички ключови зони – маршрутите на маскарадните шествия, централната градска част, пътните участъци, подходите към фестивалния център и зоните за паркиране.

По време на дефилетата сурвакарските групи преминаваха през централния градски площад при засилено полицейско присъствие и ясно разписан ред, което гарантира спокойствието както на участниците, така и на многобройната публика. След приключване на представянията на основната сцена, групите дефилираха и на втора сцена пред Двореца на културата, отново под зоркото наблюдение на полицейските служители. С активното съдействие на „Пътна полиция“ беше осигурено безпроблемното и организирано напускане на фестивалния център и безопасното придвижване на участниците към родните им места.

Специално внимание беше отделено и на сигурността и удобството на официалните гости на фестивала. За ВИП гостите и представителите на дипломатическите мисии в Република България бяха осигурени специално обозначени места за паркиране, както и съответен полицейски съпровод до и от фестивалния център.

Директорът на ОДМВР – Перник старши комисар Милчо Милчов, който беше ръководител на охраната на мероприятието, изрази своята благодарност към всички служители на МВР, ангажирани с охраната на фестивала, за проявения висок професионализъм, дисциплина и отговорност. Той подчерта, че за първи път в своята история фестивалът „Сурва“ се проведе в рамките на две последователни съботи и недели, което значително увеличи натовареността на полицейските служители.

„Въпреки продължителния период и интензивния график, служителите на МВР изпълниха своите задачи безупречно, като осигуриха спокойна и сигурна среда за всички участници и гости на фестивала. Благодарение на тяхната всеотдайност и професионализъм, „Сурва 2026“ се утвърди не само като културен празник, но и като пример за отлично организирано и безопасно масово събитие“, отбеляза старши комисар Милчо Милчов.

Успешното и безинцидентно провеждане на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2026“ още веднъж доказа, че добрата подготовка, междуинституционалното взаимодействие и високият професионализъм на служителите на МВР са ключови за гарантирането на обществения ред и сигурността при провеждането на събития от такъв мащаб и международно значение.