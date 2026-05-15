Полицията в Перник със засилени мерки за абитуриентските балове

В навечерието на абитуриентските балове служителите на ОДМВР – Перник предприемат комплекс от превантивни и охранителни мерки с цел гарантиране сигурността на зрелостниците и обществения ред в региона.

Органите на реда вече са провели координационни срещи с представители на училищата, местната власт, охранителни фирми и собственици на заведения, в които ще се провеждат празненствата. Изготвена е организация за засилено полицейско присъствие в районите около училища, хотели, ресторанти и по основните пътни артерии.

Основен приоритет в работата на полицията тази година е предотвратяването на инциденти на пътя и ограничаването на рисковото поведение сред младите водачи и пътници. В тази връзка служители на „Пътна полиция“ и инспектори от Детска педагогическа стая са провели срещи с ученици и родители, по време на които са обсъдени най-честите опасности, съпътстващи празничните дни.

От ОДМВР напомнят, че емоциите и празничното настроение не отменят правилата за безопасност. По време на баловете ще се извършват засилени проверки за:

управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества;

неправоспособни водачи;

превишена скорост;

опасно поведение на пътници;

претоварване на автомобили;

нарушения, свързани с поставянето на обезопасителни колани и използването на пиротехнически изделия.

Специално внимание ще бъде отделено и на движението на колоните с автомобили, превозващи абитуриенти. Полицейски екипи ще подпомагат трафика и ще следят за недопускане на опасни маневри и нарушения, създаващи предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

От полицията апелират към зрелостниците да проявят разум и отговорност:

„Най-хубавият бал е този, след който всички се прибират живи и здрави.“

Препоръките към абитуриентите са:

да не сядат зад волана след употреба на алкохол;

да не се показват през прозорци и люкове на автомобили;

да използват предпазни колани;

да не подценяват риска от високата скорост и разсейването на пътя;

при необходимост незабавно да подават сигнал на телефон 112.

Към родителите се отправя призив да бъдат активна част от организацията на празника и да насърчават отговорното поведение на своите деца, включително чрез осигуряване на безопасен транспорт.

През миналата година на територията на региона не бяха регистрирани нарушения и инциденти с участието на абитуриенти

ОДМВР – Перник пожелава на всички абитуриенти незабравими емоции, много настроение и празник без инциденти.