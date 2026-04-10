Полицията в Перник ще охранява реда по време на празниците

Целият полицейски състав в област Перник е ангажиран с опазването на обществения ред и сигурността на гражданите по време на предстоящите Великденски празници. Предприети са мерки за охрана на храмовете и прилежащите райони във връзка с Разпети петък, Велика събота и Възкресение Христово.

Превантивно в дните преди празника са извършени над 27 проверки в църковни обекти и в над 6 места за настаняване. Не са установени сериозни нарушения. Направени са инструктажи на отговорниците на проверените обекти. Осигурени са дежурни екипи и техника на местата с очаквано струпване на хора.

Засилено полицейско присъствие ще има на гарите, автогарите, около търговските обекти, пазарите и базарите. Планирани са специализирани полицейски операции за противодействие на нарушения на обществения ред, незаконна търговия с акцизни стоки и за гарантиране безопасността на движението. Ще се извършват и съвместни проверки с Агенцията по безопасност на храните.

Засилен ще бъде контролът по пътищата, включително по автомагистрала „Струма“ и основните пътни артерии, с акцент върху скоростта, употребата на алкохол и наркотици и използването на обезопасителни средства.

Полицейски екипи ще регулират движението в часовете с очакван интензивен трафик.