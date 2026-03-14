Последно „сбогом“ с Танани и заслужени аплодисменти

Всеки, докоснал се през живота си до Стоян Чифлички – Танани е част от неговия неназован до днес Майсторски клас. Танани беше много неща – сценограф, почетен гражданин, перничанин, и автор на символите на града…

Списъкът с делата му е дълъг, но за хората, събрали се днес да му отдадат последна почит, той завинаги ще остане мъдрецът, променил към добро не един живот – с творчеството си, с философията си или с дума, казана на място.

Десетки негови близки, приятели и колеги си взеха последно сбогом в последния спектакъл на живота му на сцената на Драматичен театър “Боян Дановски”, където днес остана празно любимото място на Танани на осми ред.

“За моя баща това е истинският дом. И затова го изпращаме в последния му тленен път от дома му. Театърът е вечен. Творците също. Духът им остава в тъканта на въздуха, който ще дишат следващите майстори на сцената”, каза синът му Иво Чифлички.

От името на актьорската трупа, Таня Тошева се поклони пред човека и твореца Танани.

Залата се изправи на крака и дълго аплодира един достойно изживян живот. Светъл да е пътят ти, Танани! “Звездите са звезди, защото са високо”!

СТОЯН ЧИФЛИЧКИ – ТАНАНИ е роден в село Ноевци, Брезнишко през 1939 г. Завършва Академията на изкуствата във Вроцлав, Полша – вътрешна архитектура и дизайн.

Автор на символите на Перник – герба и знамето. Почетен гражданин на град Перник. Почетен гражданин и на град Ченстохова, Полша. Отдава живота си на театралното изкуство и в продължение на 37 години създава сценографията на повече от 90 постановки в Пернишкия театър „Боян Дановски“, Театър Пловдив, Националния дворец на културата – НДК, Сатиричния театър в София и други.

В киното работи по 5 филма, сред които и единствената кинопродукция на любимия режисьор Крикор Азарян – „Всички и никой“.

Най-силните творчески години прекарва рамо до рамо с големия актьор Георги Русев, под чието ръководство Пернишкият театър изживява златната си епоха.

Носител на наградата на Общината за цялостен принос към културата.