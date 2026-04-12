Посрещнахме Възкресение Христово край храмовете

Много перничани и гости на града изпълниха пространствата около храмовете, за да вземат частица от Благодатния огън. Точно в полунощ хората посрещнаха Великден и се поздравиха с Христос Воскресе. Вярващите, със свещ в ръка, обиколиха църквата три пъти, както повелява традицията.

Смята се, че възкресението на Исус Христос е най-великото събитие в историята на човешкия род. Великден е сред така наречените подвижни празници и се определя в зависимост от първото пролетно пълнолуние, предава Глашатай.

Според православната традиция Възкресение Христово се предшества от Великия пост. Той започва седем седмици преди Великден и включва 40 дни и Страстната седмица. Утвърден е в памет на 40-дневния пост на Исус Христос и на последната седмица от земния живот на Спасителя, на неговите страдания и на смъртта му на Кръста.

През това време християните трябва да се покаят, да очистят душите и телата си и по такъв начин да се приготвят за достойното посрещане на празника.