Поставиха касетка за споделена храна в квартал „Изток“

Касетка за споделена храна вече има и в квартал Изток в Перник. Напомняме, че първата такава беше поставена в парковото пространство под гарата в града. Това е една инициатива, която има подръжници в цял свят, Перник е сред градовете у нас, които я подеха. В помощ на хората в нужда!

„От днес нова касетка за споделена храна в гр. Перник вече е факт. Тя се намира на ул. Ленински проспект, кв. Изток – срещу пазара до Езиковата гимназия.

Благодарим на Административен център Изток за съдействието при нейното поставяне!

Ако имате възможност и желание, оставете по нещичко – пакетирана и годна за консумация храна. Малък жест за вас може да означава много за някой друг. Нека помогнем всеки да има по нещо на трапезата си за великденските празници, и доброто да достигне до повече хора.

Нека заедно правим доброто по-видимо. 💛

PS: Специални благодарности на Danny Ivanov, че винаги е мотивиран да организираме заедно подобни инициативи!“ – написа в социалната мрежа М.Георгиева