Поставят камери в сградите на ДКЦ-1 в областния център

Двете сгради на ДКЦ-1 в Перник ще бъдат опасани с камери. Това ще стане след решение на Общинския съвет, чието заседание е на 26 март.

Докладната записка е внесена в минипарламента от управителя на Диагностично-консултативния център д-р Евгени Михайлов. Целта е да се осигури безопасността на служителите и пациентите.

Сградата на улица „Брезник“ ще бъде опасана с 28 камери, а тази на ул. „Рига“ – с 14. Ще бъде осигурено и необходимото оборудване за устройствата.

Общата стойност на инвестицията е 15 338 евро без ДДС.